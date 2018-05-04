  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/05/2018 08:29

【美朝破冰】傳金正恩或接受美軍駐韓

　　即將舉行的美朝峰會成為全球焦點，南韓青瓦台消息指，北韓領袖金正恩有望於會上表明接
受駐韓美軍的立場。據報北韓亦準備釋放３名在囚美國人，在峰會前釋善意。
　　南韓《中央日報》引述青瓦台消息人士指，若美朝峰會簽訂和約來保障北韓體制安全，金正
恩將很有可能公開承諾不再把駐韓美軍視作問題。
　　平壤據報決定釋放３名在囚美國人，並已把他們移離勞改營，送到平壤近郊的酒店。
　　美國總統特朗普也暗示３人就快獲釋。他在Ｔｗｉｔｔｅｒ發文批評上屆政府無力爭取３人
自由之餘，稱「敬請留意」後續發展。《香港經濟日報》

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態04/05/2018
Spotify未能扭虧 無懼Apple Music
生財有道04/05/2018
【Slash世代】斜槓族全球冒起 圓夢／掘金／多元人生
FOCUS03/05/2018
【FOCUS】中美鷹派大鬥法不利談判 北京布局長期作戰
板塊分析03/05/2018
油價續升 需求日增 油服股大翻身
剖析天下03/05/2018
美債升破3厘的啟示
剖析天下03/05/2018
美朝關係正常化
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
為甚麼，你要認命做廢青？ 64
樓市點評 ． 汪敦敬
【樓價會跌嗎？】買樓不買樓？等，是永不回報的「沉沒成本」 9
香港街頭美食
【覓食坑口】11款必試人氣掃街美食攻略！爆漿芝士雞扒＋黃金炸一字雞翼 1
星座命理
【巾幗不讓鬚眉】誰說女人不可有職場野心！
有種生活
【靠低俗發圍】導演變網紅！肥仔瞓身追夢啱你channel嗎？
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
中美科技貿易戰誰勝誰敗？ 9
抵玩自助遊
每人$2900玩4日 逛盡福岡親子景點 2
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
中美貿戰關鍵一周 3
我家私房菜 ． 韋太
【護心餐單】粵式煎封三文魚扒
第一桶金 ． 方元
投資若保守 銀行股穩中求勝
論盡中港台 ． 岑逸飛
許智峯事件與女性主義 9 新文章
創業兵團
網絡紅人新行業 3大吸金之道 1
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
有網絡媒人婆Coffee Meets Bagel，老雞乸也會生雞蛋
我要退休 ． 羅國森、曾智華
快樂退休－調整心態
時事要聞
疑為催谷 逾半雞蛋樣本含雌激素
打工秘笈
【7大工作小確幸】唔想返工苦，有好上司、好同事就夠？
陶冬天下 ． 陶冬
第三次結構性改革
為理發聲 ． 石老師工作室
魯莽議員 阻礙議政
言歸政傳 ． Jenny Yin
白鴿黨「雙重割蓆」 老鴿乳鴿無一倖免
念力•氣功 ． 趙婉君
甚麼是修煉氣功？功力和功能是甚麼？
暢所欲妍 ． 屈穎妍
語言偽術之至高境界 109
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【將帥無能累死三軍】330億元死貨賣唔出，H&M究竟發生了甚麼？ 4
言歸政傳 ． Jenny Yin
許智峯小學雞搶手機驚動警察叔叔　形象清袋無眼睇！ 112
有種生活
【溫柔的死別】不再冷冰冰！90後喪禮策劃師打造暖心告別禮 5
健康解「迷」
【真的是平民燕窩？】要留神！常吃桃膠易增腎臟負擔！ 4
小薯茶水間
【好工不如好老細！】5點幫你認清Leader和Boss的分別 5
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【咖啡會致癌？】不用怕！註冊營養師為你拆解謬誤 2
健康Video
【坐骨神經痛】坐姿不良手尾長，兩招防患未然 3
國金與投資 ． 曾廣標
千億美元戰役的底牌 22
玄來更精彩 ． 黃美雲
【真人真事】以為中風實被松鼠附身？高人妙招化解驚奇事件 2
Member Zone
經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍
政是有心 ． 余君雋
戴耀廷胡言亂語，害死香港；譚耀宗心領神會，解讀中央 21
「男」言之隱 NEW
解開治療不舉的誤解
樓市點評 ． 汪敦敬
【樓價會跌嗎？】買樓不買樓？等，是永不回報的「沉沒成本」 9
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【美容篇】凍齡童顏的秘密竟然是跑步？ 5
香港街頭美食
【覓食坑口】11款必試人氣掃街美食攻略！爆漿芝士雞扒＋黃金炸一字雞翼 1
形象UP！ ． 藍婷
【Ball場穿搭有學問】出席隆重場合，就等於要性感裝扮嗎？ 1
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
中美貿戰今周定音？ 7
星座命理
【巾幗不讓鬚眉】誰說女人不可有職場野心！
What's On
【白鞋的心碎史】遍尋洗鞋攻略！總結5招清潔白鞋的秘訣 3
產品簡介

【etnet x Yahoo香港】股神巴菲特即睇即答贏獎賞

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊