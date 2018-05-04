即將舉行的美朝峰會成為全球焦點，南韓青瓦台消息指，北韓領袖金正恩有望於會上表明接
受駐韓美軍的立場。據報北韓亦準備釋放３名在囚美國人，在峰會前釋善意。
南韓《中央日報》引述青瓦台消息人士指，若美朝峰會簽訂和約來保障北韓體制安全，金正
恩將很有可能公開承諾不再把駐韓美軍視作問題。
平壤據報決定釋放３名在囚美國人，並已把他們移離勞改營，送到平壤近郊的酒店。
美國總統特朗普也暗示３人就快獲釋。他在Ｔｗｉｔｔｅｒ發文批評上屆政府無力爭取３人
自由之餘，稱「敬請留意」後續發展。《香港經濟日報》
04/05/2018 08:29
【美朝破冰】傳金正恩或接受美軍駐韓
即將舉行的美朝峰會成為全球焦點，南韓青瓦台消息指，北韓領袖金正恩有望於會上表明接
受駐韓美軍的立場。據報北韓亦準備釋放３名在囚美國人，在峰會前釋善意。
南韓《中央日報》引述青瓦台消息人士指，若美朝峰會簽訂和約來保障北韓體制安全，金正
恩將很有可能公開承諾不再把駐韓美軍視作問題。
平壤據報決定釋放３名在囚美國人，並已把他們移離勞改營，送到平壤近郊的酒店。
美國總統特朗普也暗示３人就快獲釋。他在Ｔｗｉｔｔｅｒ發文批評上屆政府無力爭取３人
自由之餘，稱「敬請留意」後續發展。《香港經濟日報》
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