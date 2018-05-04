《經濟通通訊社４日專訊》順騰國際（００９３２）發盈警，預料截至３月底止年度業績轉
盈為虧，主要由於因新收購而引致一次性法律及專業費用增加；年內新收購之線上資訊及廣告業
務處於磨合期而暫錄得虧損；於年內發行可換股債券公平值之虧損；以及授出購股權以權益結算
及以股份支付之開支。（ｃｈ）
04/05/2018 18:09
【企業盈警】順騰國際（９３２）料去年度業績轉虧
《經濟通通訊社４日專訊》順騰國際（００９３２）發盈警，預料截至３月底止年度業績轉
盈為虧，主要由於因新收購而引致一次性法律及專業費用增加；年內新收購之線上資訊及廣告業
務處於磨合期而暫錄得虧損；於年內發行可換股債券公平值之虧損；以及授出購股權以權益結算
及以股份支付之開支。（ｃｈ）
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