【企業盈警】順騰國際（９３２）料去年度業績轉虧

《經濟通通訊社４日專訊》順騰國際（００９３２）發盈警，預料截至３月底止年度業績轉

盈為虧，主要由於因新收購而引致一次性法律及專業費用增加；年內新收購之線上資訊及廣告業

務處於磨合期而暫錄得虧損；於年內發行可換股債券公平值之虧損；以及授出購股權以權益結算

及以股份支付之開支。（ｃｈ）

