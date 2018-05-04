【本港樓市】中原樓價指數連續３周創歷史新高

《經濟通通訊社４日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ繼上周首次升穿１８０點後，本周再下

一城，報１８２﹒１７點，連續３周創歷史新高，按周升１﹒２％，連升３周共２﹒６８％。財

政預算案起７周計，ＣＣＬ持續一周急升，一周橫行，升幅呈梯級式上升，相信ＣＣＬ走勢持續

向升，樓價有望續創新高。

中原地產研究部指出，ＣＣＬ八大指數１０周以來首次齊升，而四大整體指數齊創新高，是

７周以來第三次，兼且四大整體指數全部升穿１８０點。

中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８２﹒５１點，連續３周創歷史新高，按

周升１﹒３４％，連升３周共２﹒８２％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８１﹒０７點，創歷史新

高，按周升１﹒２９％。ＣＣＬ（中小型單位）是四大整體指數中最後一個升破１８０點水平。

ＣＣＬ（大型單位）報１８７﹒５４點，連續４周創歷史新高，按周升０﹒８％，連升４周

共２﹒６５％。指數連續６周高企１８０點以上，豪宅樓價升勢明顯，升幅跑贏大市。近７周計

，ＣＣＬ（大型單位）累升１０﹒０１％，ＣＣＬ升６﹒６４％，ＣＣＬ Ｍａｓｓ升５﹒９６

％，ＣＣＬ（中小型單位）升５﹒９６％。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，本周港九樓價發力向上，指數齊創新高，按周升

幅明顯跑贏新界兩區。（ｃｌ）

