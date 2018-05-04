《經濟通通訊社４日專訊》美聯樓價指數最新（４月２５日至５月１日）報１６７﹒９點，
按周續升約０﹒１８％，指數續創歷史新高；指數較四星期前升約１﹒６３％；今年首４個月樓
價指數累升約６﹒９２％
若以每年首４個月樓價變化作比較，今年首４個月「美聯樓價指數」升幅比起去年同期升
５﹒７７％更高，並創近６年同期最高。
新界區樓價升幅最大。「美聯新界樓價指數」最新報１５６﹒９３點，按周升約０﹒６７％
，續創歷史新高。（ｃｌ）
04/05/2018 16:27
【本港樓市】美聯樓價指數首４個月升６﹒９％，６年同期最高
《經濟通通訊社４日專訊》美聯樓價指數最新（４月２５日至５月１日）報１６７﹒９點，
按周續升約０﹒１８％，指數續創歷史新高；指數較四星期前升約１﹒６３％；今年首４個月樓
價指數累升約６﹒９２％
若以每年首４個月樓價變化作比較，今年首４個月「美聯樓價指數」升幅比起去年同期升
５﹒７７％更高，並創近６年同期最高。
新界區樓價升幅最大。「美聯新界樓價指數」最新報１５６﹒９３點，按周升約０﹒６７％
，續創歷史新高。（ｃｌ）
|生財有道04/05/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－潤啤】啤酒龍頭擴大中高端布局 加價潮下業績看好
|剖析天下04/05/2018
【FOCUS】中美或達過渡方案 侵侵30年「不忘初心」得人驚
|國際動態04/05/2018
Spotify未能扭虧 無懼Apple Music
|生財有道04/05/2018
【Slash世代】斜槓族全球冒起 圓夢／掘金／多元人生
|FOCUS03/05/2018
【FOCUS】中美鷹派大鬥法不利談判 北京布局長期作戰
|生財有道03/05/2018
【小米上市】集資額最少100億美元 將成2014年來全球最大IPO
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰