【本港樓市】中原十大屋苑本周末預約睇樓５５５組，按周無升跌

《經濟通通訊社４日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得５５５組睇樓預約，與上周相若。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，５月份大市正面向好，美國聯儲局議息後

未有加息，對本港樓市帶來推動作用。樓價指數連續３周創歷史新高，加上屯門新盤御半山近日

率先開價，價錢貼市，市場預計，整體樓價將繼續向升，令一眾準買家加快入市步伐。（ｃｌ）

