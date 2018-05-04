《經濟通通訊社４日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得５５５組睇樓預約，與上周相若。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，５月份大市正面向好，美國聯儲局議息後
未有加息，對本港樓市帶來推動作用。樓價指數連續３周創歷史新高，加上屯門新盤御半山近日
率先開價，價錢貼市，市場預計，整體樓價將繼續向升，令一眾準買家加快入市步伐。（ｃｌ）
04/05/2018 17:35
【本港樓市】中原十大屋苑本周末預約睇樓５５５組，按周無升跌
《經濟通通訊社４日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得５５５組睇樓預約，與上周相若。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，５月份大市正面向好，美國聯儲局議息後
未有加息，對本港樓市帶來推動作用。樓價指數連續３周創歷史新高，加上屯門新盤御半山近日
率先開價，價錢貼市，市場預計，整體樓價將繼續向升，令一眾準買家加快入市步伐。（ｃｌ）
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