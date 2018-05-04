《經濟通通訊社４日專訊》莊士中國（００２９８）發盈警，預期截至今年３月底止年度錄
得之純利將介乎約２﹒４億元至３億元，而去年同期則錄得約１４﹒５億元純利。
集團預期，純利減少主要由於去年同期因為出售持有東莞市一個物業發展項目之附屬公司而
錄得收益淨額。（ｋｙ）
04/05/2018 18:57
【企業盈警】莊士中國料今年純利減少，介乎約２﹒４億元至３億元
《經濟通通訊社４日專訊》莊士中國（００２９８）發盈警，預期截至今年３月底止年度錄
得之純利將介乎約２﹒４億元至３億元，而去年同期則錄得約１４﹒５億元純利。
集團預期，純利減少主要由於去年同期因為出售持有東莞市一個物業發展項目之附屬公司而
錄得收益淨額。（ｋｙ）
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