《經濟通通訊社４日專訊》中譽集團（００９８５）發盈警，預期與去年錄得淨虧損相比，
截至今年３月底止財政年度將錄得淨虧損按年減少。
董事會認為該預期淨虧損減少主要歸因於之按公平值計入損益之金融資產公平值變動所產生
之收益約為１６３０萬（美元．下同），２０１７年則錄相關虧損２億元；集團於中國之電子物
流平台之商譽減值虧損減少；及就可供出售投資確認之減值虧損不少於２３４０萬元，而
２０１７年財政年度之相關減值虧損約為８２０萬元。（ｋｙ）
04/05/2018 18:33
【企業盈警】中譽集團（００９８５）料本年度淨虧損相較去年減少
《經濟通通訊社４日專訊》中譽集團（００９８５）發盈警，預期與去年錄得淨虧損相比，
截至今年３月底止財政年度將錄得淨虧損按年減少。
董事會認為該預期淨虧損減少主要歸因於之按公平值計入損益之金融資產公平值變動所產生
之收益約為１６３０萬（美元．下同），２０１７年則錄相關虧損２億元；集團於中國之電子物
流平台之商譽減值虧損減少；及就可供出售投資確認之減值虧損不少於２３４０萬元，而
２０１７年財政年度之相關減值虧損約為８２０萬元。（ｋｙ）
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