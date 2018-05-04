【積金檢閱】理柏：４月強積金均升０﹒５３％，歐股基金表現最佳

《環富通基金頻道４日專訊》據理柏的資料顯示，今年４月各類強積金整體平均錄得

０﹒５３％升幅，當中以歐洲股票基金表現最好，單月升３﹒６５％。香港股票基金為第二佳，

單月漲２﹒２３％；表現最差的為南韓股票基金，單月跌１﹒５７％。

資料顯示，截至４月底止三個月內，中國股票基金表現最差，跌８﹒４６％；美元貨幣市場

基金表現最理想，升０﹒６９％。

年內迄今，中國股票基金表現最好，升４﹒３８％；表現最差的為南韓股票基金，跌

３﹒６６％。



表列各類別強積金基金截至４月底止表現：



１個月回報 ３個月回報 年內迄今

資產類別 （％，以港元計）

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歐洲股票 ３﹒６５ －２﹒９５ １﹒３２

香港股票 ２﹒２３ －６﹒０１ ３﹒０１

中國股票 １﹒８４ －８﹒４６ ４﹒３８

其他目標期限 １﹒２６ －４﹒４０ １﹒１８

環球股票 １﹒２２ －５﹒１３ ０﹒４７

日本股票 １﹒１３ －３﹒７２ －０﹒３９

美國股票 ０﹒９４ －５﹒１６ ０﹒１２

美元進取混合型 ０﹒８５ －４﹒０８ １﹒１９

港元進取混合型 ０﹒８４ －４﹒２０ ０﹒８５

亞太區 ０﹒８０ －５﹒０８ ０﹒６４

醫療保健股票 ０﹒７９ －７﹒３０ －２﹒５７

其他股票 ０﹒７５ －５﹒９２ ０﹒９０

其他靈活混合型 ０﹒２５ －４﹒４４ ０﹒２４

港元平衡混合型 ０﹒２１ －３﹒２４ ０﹒１９

環球美元平衡混合型 ０﹒１９ －３﹒２８ ０﹒９０

美元貨幣市場 ０﹒１７ ０﹒６９ ０﹒８１

人民幣債券 ０﹒１６ ０﹒６７ ２﹒８６

其他絕對回報 ０﹒０１ －２﹒１１ ０﹒００

港元貨幣市場 ０﹒００ ０﹒１１ ０﹒４２

其他債券 －０﹒１４ ０﹒１４ ２﹒２４

其他貨幣市場 －０﹒１６ ０﹒５３ ２﹒８７

保證基金 －０﹒３０ －１﹒２９ －０﹒７１

港元保守混合型 －０﹒３８ －１﹒６４ －０﹒１５

美元保守混合型 －０﹒３９ －２﹒３８ ０﹒６５

亞太區股票 －０﹒６０ －４﹒８６ ０﹒１６

大中華股票 －０﹒７７ －７﹒３０ １﹒５９

港元債券 －０﹒８５ －１﹒１１ －１﹒７７

亞太區當地貨幣債券 －１﹒２０ －１﹒６９ －０﹒９６

環球債券 －１﹒２２ －１﹒１０ －０﹒１２

南韓股票 －１﹒５７ －５﹒８５ －３﹒６６

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Ｇｒａｎｄ Ｔｏｔａｌ ０﹒５３ －３﹒４３ ０﹒６９

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（ｈｏ）



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