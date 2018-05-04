【峯搶手機】葉劉淑儀將提譴責動議，建制泛民互批對方雙重標準

《經濟通通訊社４日專訊》立法會議員許智峯因早前涉搶走一名保安局女職員手機，事件引

起各界關注。立法會內務委員會今日討論由新民黨葉劉淑儀提出的譴責許智峯動議。建制派與民

主派均批評對方雙重標準。

葉劉淑儀指，許智峯強搶女職員的紙張及手機，並走入男廁查看及取得手機內容，令女事主

受驚哭泣，行為極不恰當，認為即是普通市民也不應該做出此行為，因此要動議譴責。

工聯會郭偉強和黃國健等批評民主派是「護短」、做法雙重標準；民建聯葛珮帆則指責有泛

民支持者在網上恐嚇女事主，對事主造成二次傷害，但民主派並無譴責，批評民主派包庇其支持

者，敗壞社會風氣。

公民黨郭家麒、議會陣線朱凱廸和新民主同盟范國威等批評，建制派在對待今次事件，與周

浩鼎涉私通前特首梁振英、何君堯教唆他人「殺無赦」事件上並非用「同一把尺」。

民主黨林卓廷和議會陣線區諾軒則反駁葛珮帆的言論。林卓廷指，建制派支持者也經常涉打

人和講粗口，認為不應將支持者行為和黨派操守混為一談。區諾軒提及在３１１補選期間，其助

選團被對手的支持襲擊及辱罵，當時作為競選對手師傅的葉劉淑儀同樣沒有譴責，問葛珮帆做法

又是否公道。

身為事件主角、已因此事被凍結民主黨黨籍的許智峯表示，公眾對今次事件已有評價，自己

會尊重立法會按機制處理，但他亦促請政府反思，派人監控立法會議員的做法是否恰當。

（ｃｗ）（ｚｚ）

