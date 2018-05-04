【香港政情】林鄭月娥：沒有一個土地供應選項是無痛

《經濟通通訊社４日專訊》行政長官林鄭月娥出席一項環保活動致辭時指，土地供應專責小

組正就１８個土地供應選項作公眾諮詢，當中部分選項未必能夠得到環保人士支持，例如填海或

發展郊野公園邊陲地帶，但香港土地供應短缺問題已逼在眉睫，直言沒有一個土地供應選項是無

痛的，但不認同是將環保和住屋問題置於對立面，希望社會理性討論、互諒互讓、建立共識。

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