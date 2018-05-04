《經濟通通訊社４日專訊》外電引述知情人士表示，中國醫療服務提供商錦欣集團計劃讓旗
下生殖醫院赴香港首次公開募股（ＩＰＯ），可能募集資金約５億美元。
這項業務得到華平投資的支持，計劃最早在今年上市。（ｂｉ）
04/05/2018 14:51
【新股上市】錦欣集團旗下輔助生殖醫院擬今年上市，募資５億美元
《經濟通通訊社４日專訊》外電引述知情人士表示，中國醫療服務提供商錦欣集團計劃讓旗
下生殖醫院赴香港首次公開募股（ＩＰＯ），可能募集資金約５億美元。
這項業務得到華平投資的支持，計劃最早在今年上市。（ｂｉ）
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