【貿易開戰】中國暫停受理美國廢物原料檢驗申請和出證

《經濟通通訊社４日專訊》外電報道，中國檢驗認證集團北美有限公司通知稱，自５月４日

起，一個月內暫停受理廢物原料裝運前檢驗申請和出證。

通知稱，按照有關規定，自５月４日（含）至６月４日為期一個月時間，中國口岸將對來自

美國的廢物原料實施１００％開箱、１００％掏箱檢驗檢疫，對疑似熱固性廢塑料、含有粉狀物

的金屬廢料、廢紙中夾雜難以識別的特種紙和疑似危險物的，實行１００％實驗室檢測分析。

不過，在５月３日以前（含）已經簽發裝運前檢驗證書的廢物原料，仍可按原規定在口岸辦

理進口報關申請。（ｂｉ）

