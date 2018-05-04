《經濟通通訊社４日專訊》港交所（００３８８）發布通知稱，滬深股通北向交易實名制測
試將於５月２１日開始。
港交所表示，中華通交易所參與者（ＣＣＥＰ）及透過ＣＣＥＰ買賣的交易所參與者
（ＴＴＥＰ），必須參與的強制性端對端測試，將於５月２１日開始。其中，遞交配對文件的測
試及附加券商客戶編碼測試，將分別於６月１５日及６月２９日結束。
此外，中華通交易所參與者在其參與端對端測試前，須在５月１４日或之前遞交離線模擬器
測試的正面測試結果。（ｂｉ）
04/05/2018 14:40
【互聯互通】港交所：滬深股通北向交易實名制測試５月２１日開始
《經濟通通訊社４日專訊》港交所（００３８８）發布通知稱，滬深股通北向交易實名制測
試將於５月２１日開始。
港交所表示，中華通交易所參與者（ＣＣＥＰ）及透過ＣＣＥＰ買賣的交易所參與者
（ＴＴＥＰ），必須參與的強制性端對端測試，將於５月２１日開始。其中，遞交配對文件的測
試及附加券商客戶編碼測試，將分別於６月１５日及６月２９日結束。
此外，中華通交易所參與者在其參與端對端測試前，須在５月１４日或之前遞交離線模擬器
測試的正面測試結果。（ｂｉ）
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