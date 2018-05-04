【擴大開放】中國鐵礦石期貨市場今日正式對外開放

《經濟通通訊社４日專訊》中國自今日起向外國投資者開放大連鐵礦石期貨交易，目標在於

提高這個最大進口品之一的定價話語權。２０１３年１０月，鐵礦石期貨上市，當時只對國內客

戶來交易；今起，境外客戶也可在國內交易，這是繼原油期貨後，中國第二個對外開放的期貨品

種。（ｌｃ）

