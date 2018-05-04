《經濟通通訊社４日專訊》中國自今日起向外國投資者開放大連鐵礦石期貨交易，目標在於
提高這個最大進口品之一的定價話語權。２０１３年１０月，鐵礦石期貨上市，當時只對國內客
戶來交易；今起，境外客戶也可在國內交易，這是繼原油期貨後，中國第二個對外開放的期貨品
種。（ｌｃ）
04/05/2018 09:00
【擴大開放】中國鐵礦石期貨市場今日正式對外開放
《經濟通通訊社４日專訊》中國自今日起向外國投資者開放大連鐵礦石期貨交易，目標在於
提高這個最大進口品之一的定價話語權。２０１３年１０月，鐵礦石期貨上市，當時只對國內客
戶來交易；今起，境外客戶也可在國內交易，這是繼原油期貨後，中國第二個對外開放的期貨品
種。（ｌｃ）
|國際動態04/05/2018
Spotify未能扭虧 無懼Apple Music
|生財有道04/05/2018
【Slash世代】斜槓族全球冒起 圓夢／掘金／多元人生
|FOCUS03/05/2018
【FOCUS】中美鷹派大鬥法不利談判 北京布局長期作戰
|板塊分析03/05/2018
油價續升 需求日增 油服股大翻身
|剖析天下03/05/2018
美債升破3厘的啟示
|剖析天下03/05/2018
美朝關係正常化
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰