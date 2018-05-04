【擴大開放】瑞銀集團：會通過瑞銀證券加速中國業務擴張

《經濟通通訊社４日專訊》瑞士銀行有限公司（簡稱「瑞銀集團」）發言人表示，很高興看

到瑞銀集團已向中證監提交申請，將在瑞銀證券有限責任公司持股比例增至５１％，該申請已獲

中證監受理。本次申請是瑞銀集團對中國政府進一步擴大金融業對外開放最新舉措的積極響應。

瑞銀集團會繼續通過瑞銀證券加速中國業務擴張。（ｌｃ）

