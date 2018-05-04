《經濟通通訊社４日專訊》瑞士銀行有限公司（簡稱「瑞銀集團」）發言人表示，很高興看
到瑞銀集團已向中證監提交申請，將在瑞銀證券有限責任公司持股比例增至５１％，該申請已獲
中證監受理。本次申請是瑞銀集團對中國政府進一步擴大金融業對外開放最新舉措的積極響應。
瑞銀集團會繼續通過瑞銀證券加速中國業務擴張。（ｌｃ）
04/05/2018 09:00
【擴大開放】瑞銀集團：會通過瑞銀證券加速中國業務擴張
《經濟通通訊社４日專訊》瑞士銀行有限公司（簡稱「瑞銀集團」）發言人表示，很高興看
到瑞銀集團已向中證監提交申請，將在瑞銀證券有限責任公司持股比例增至５１％，該申請已獲
中證監受理。本次申請是瑞銀集團對中國政府進一步擴大金融業對外開放最新舉措的積極響應。
瑞銀集團會繼續通過瑞銀證券加速中國業務擴張。（ｌｃ）
|國際動態04/05/2018
Spotify未能扭虧 無懼Apple Music
|生財有道04/05/2018
【Slash世代】斜槓族全球冒起 圓夢／掘金／多元人生
|FOCUS03/05/2018
【FOCUS】中美鷹派大鬥法不利談判 北京布局長期作戰
|板塊分析03/05/2018
油價續升 需求日增 油服股大翻身
|剖析天下03/05/2018
美債升破3厘的啟示
|剖析天下03/05/2018
美朝關係正常化
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰