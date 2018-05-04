《經濟通通訊社４日專訊》美國農業部周四（３日）公布數據顯示，截至４月２６日，中國
進口承諾總量為２８７３﹒３萬噸，比一周前減少１３﹒３７萬噸，是自２０１５年以來，該數
據首次連續三周下降，顯示在中國對美國大豆實施關稅前，中國貿易商已經減少購買美國大豆。
美國農業部報告又提到，有６﹒６萬噸美國大豆的發貨目的地從中國轉到越南。
全球最大油籽加工商Ｂｕｎｇｅ行政總裁Ｓｏｒｅｎ Ｓｃｈｒｏｄｅｒ早前表示，中國刻
意地停止購買美國大豆，以等待關稅措施生效。（ｅｙ）
04/05/2018 10:45
【貿易開戰】美國農業部：中方進口大豆承諾量連跌三周，３年首現
《經濟通通訊社４日專訊》美國農業部周四（３日）公布數據顯示，截至４月２６日，中國
進口承諾總量為２８７３﹒３萬噸，比一周前減少１３﹒３７萬噸，是自２０１５年以來，該數
據首次連續三周下降，顯示在中國對美國大豆實施關稅前，中國貿易商已經減少購買美國大豆。
美國農業部報告又提到，有６﹒６萬噸美國大豆的發貨目的地從中國轉到越南。
全球最大油籽加工商Ｂｕｎｇｅ行政總裁Ｓｏｒｅｎ Ｓｃｈｒｏｄｅｒ早前表示，中國刻
意地停止購買美國大豆，以等待關稅措施生效。（ｅｙ）
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