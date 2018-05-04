《經濟通通訊社４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３５２１，終止五連跌，較上個
交易日升２１１點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開７４點子，報６﹒３４５８，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３５３２。（ｌｃ）
04/05/2018 09:43
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升７４點子，報６．３４５８
《經濟通通訊社４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３５２１，終止五連跌，較上個
交易日升２１１點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開７４點子，報６﹒３４５８，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３５３２。（ｌｃ）
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