【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升７４點子，報６．３４５８

《經濟通通訊社４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３５２１，終止五連跌，較上個

交易日升２１１點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開７４點子，報６﹒３４５８，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒３５３２。（ｌｃ）

