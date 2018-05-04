《經濟通通訊社４日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３５８９，較
上個交易日４時３０分收盤價跌５７點子。全日在６﹒３６８５至６﹒３４１６之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１６６點子，報６﹒３６０８。
今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒３５２１，較上個交易日升２１１點子，終止五連跌。
（ｌｃ）
04/05/2018 17:40
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌５７點子，報６﹒３５８９
《經濟通通訊社４日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３５８９，較
上個交易日４時３０分收盤價跌５７點子。全日在６﹒３６８５至６﹒３４１６之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１６６點子，報６﹒３６０８。
今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒３５２１，較上個交易日升２１１點子，終止五連跌。
（ｌｃ）
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