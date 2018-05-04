《經濟通通訊社４日專訊》人民銀行公布，今日進行的２００億元（人民幣．下同）７天期
逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日有６００億元逆回購到期，即今日淨回籠４００億元。本周累計淨回籠
１１００億元。（ｃｌ）
04/05/2018 09:52
【人行收水】人行２００億逆回購利率持平，本周淨回籠１１００億
《經濟通通訊社４日專訊》人民銀行公布，今日進行的２００億元（人民幣．下同）７天期
逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日有６００億元逆回購到期，即今日淨回籠４００億元。本周累計淨回籠
１１００億元。（ｃｌ）
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