【回歸Ａ股】中證監：允紅籌直接發Ａ股，同股不同權視乎情況處理

《經濟通通訊社４日專訊》中證監公布《存託憑證發行與管理辦法》徵求意見，據中證監新

聞發言人於記者會介紹，是次意見徵求稿將向社會收集意見一個月，如果一切順利，ＣＤＲ最快

一個半月就能正式落地。



＊同股不同權公司發行Ａ股？中證監：分情況審慎處理＊



意見稿提及，擬批准試點在外地上市，但主要業務在中國的紅籌企業，按程序在境內資本市

場發行ＣＤＲ上市，若該等紅籌企業具備股票發行上市條件，可直接申請在境內發行股票上市。

而對於境內註冊的試點企業可申請在境內發行股票上市。

意見稿指出，若存在投票權差異、協議控制架構或類似特殊安排的紅籌企業發行ＣＤＲ，應

於招股說明書等公開發行文件清楚顯示股權架構，亦要點明風險、公司治理等信息，及依法落實

保護投資者合法權益規定的各項措施，意即允許同股不同權公司在Ａ股發行ＣＤＲ。但對於同股

不同權公司可否直接發行Ａ股，中證監會與有關部門區分不同情況，依法審慎處理。

另外，當ＣＤＲ和境外證券價格存在價差，其跨境轉換機制的具體要求和方式將由中證監規

定。



＊允紅籌匯出集資所得，大股東高管盈利前不得減持＊



試點企業在境內的股票或存托憑證相關發行、上市和交易等行為，均納入現行中國證券法規

範範圍。對於紅籌企業籌得款項，意見規定可以通過人民幣形式或購匯方式匯出境外，也可留存

境內使用，但募集資金的使用、存托憑證分紅派息等應符合中國外資、外匯管理等相關規定。

尚未盈利試點企業的控股股東、實際控制人和董事、高級管理人員在企業實現盈利前不得減

持上市前持有的股票。（ｅｙ）

