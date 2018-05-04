【回歸Ａ股】中證監：滬倫通擬採用存託憑證互掛方式互聯互通

《經濟通通訊社４日專訊》中證監公布《存託憑證發行與管理辦法》徵求意見，擬允許合資

格紅籌企業在Ａ股發行股票及存託憑證（ＣＤＲ）。據中證監新聞發言人於記者會介紹，是次意

見徵求稿將向社會收集意見一個月。

中證監新聞發言人常德鵬表示，正在推進的滬倫通機制，也擬採取存託憑證互掛的方式，實

現兩地市場的互聯互通。因此，該管理辦法對ＣＤＲ的基本制度進行統一規範，明確紅籌企業發

行ＣＤＲ要求的同時，也為滬倫通機制預留了制度空間做好了準備。（ｅｙ）

