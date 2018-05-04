【貿易開戰】環球時報社評：中美磋商落幕，貿易衝突朝談判傾斜

《經濟通通訊社４日專訊》《環球時報》發表社評指，中美經貿磋商結果與很多觀察家之前

預期的差不多：中美沒有達成結束貿易衝突的協議，但雙方願意保持對話進程，在談判與貿易戰

之間，天平開始朝前者傾斜。

據接近談判的人士透露，在３日和４日的對話中，中方代表團對來自美方的莫須有指責進行

強力回擊，始終站在維護自由貿易和多邊貿易體制的道義制高點上，態度堅定不移。這一打一談

，讓美方一再確認了中國絕不拿核心利益做交易的決心，中國是壓不垮的，這對華盛頓來說變得

空前可信。（ｂｉ）

