《經濟通通訊社４日專訊》據《新華社》新華視點微博引述商務部新聞發言人表示，在３日
至４日舉行的中美經貿磋商中，中方就中興公司案與美方進行了嚴正交涉。美方表示，重視中方
交涉，將向美總統報告中方立場。（ｂｉ）
04/05/2018 16:13
【禁制中興】商務部：中方就中興公司案與美方進行嚴正交涉
《經濟通通訊社４日專訊》據《新華社》新華視點微博引述商務部新聞發言人表示，在３日
至４日舉行的中美經貿磋商中，中方就中興公司案與美方進行了嚴正交涉。美方表示，重視中方
交涉，將向美總統報告中方立場。（ｂｉ）
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