【禁制中興】商務部：中方就中興公司案與美方進行嚴正交涉

《經濟通通訊社４日專訊》據《新華社》新華視點微博引述商務部新聞發言人表示，在３日

至４日舉行的中美經貿磋商中，中方就中興公司案與美方進行了嚴正交涉。美方表示，重視中方

交涉，將向美總統報告中方立場。（ｂｉ）

