【ＦＯＣＵＳ】中美或達過渡方案，侵侵３０年「不忘初心」得人驚

【ＦＯＣＵＳ】Ｎｏ ｎｅｗｓ ｉｓ ｇｏｏｄ ｎｅｗｓ，可能最適合形容此刻正在北

京進行的中美貿易談判。內地媒體據悉接獲中宣部指示，除新華社通稿外，不得對談判進行

任何報道，而特朗普派出的「七大金剛」亦對談判進展惜字如金。財長努欽僅以「ｖｅｒｙ

ｇｏｏｄ ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎｓ」來客套形容首日情況，頭號鷹派貿易代表萊特希澤乾

脆拒絕置評。坊間預計，中美今日或以「過渡性方案」為談判作結，美國６月會否在諮詢期結束

後如期對中國開徵關稅，貿易戰走向的不確定性仍將繼續困擾市場，恆指今早一度穿三萬關口。



＊中證監人行動作頻頻，北京圖以時間換空間＊



中美談判前夕，中證監、人民銀行相繼受理外資控股內地券商、外資機構開展支付業務的申

請，再次印證坊間對中國將以「加快金融開放」作為籌碼之一的猜想。此外，中國或就縮減對美

貿易逆差設定一個期限，以時間換取空間。

對於美方關注的中國對高科技行業的巨額補貼，以及強制技術轉移問題，據美中商業委員會

（ＵＳＣＢＣ）最新聲明透露，兩國政府正在談論並敦促達成一項協議，以終止強制性技術轉讓

並加強中國的知識產權保護。儘管今次會議不可能完全解決這些問題，但雙方或為繼續談判定出

路徑，從而解決問題並避免關稅等制裁行為。

微妙的是，《華爾街日報》就指，美國不斷向中國施壓的激進舉措，將令國家主席習近平的

處境變得複雜。研究民族主義在中國外交關係中作用的康奈爾大學副教授Ｊｅｓｓｉｃａ

Ｗｅｉｓｓ亦稱，特朗普要價的聲勢愈大，中國國內要求領導層表現強硬的壓力也愈大。



＊再示好習主席，惟勿低估美國遏華決心＊



或許是明白這一玄機，不時公開對習近平示好的特朗普周四（３日）在推特再稱，期待在不

久的將來和習主席見面，「我們將永遠保持好（偉大）的關係！」

不過，一則特朗普１９８８年出席電視訪談節目的視頻近日在網絡「出土」，或顯示其並非

只是「狂人瘋子」。當年身著粉紅恤衫、打上紅色領帶的４２歲侵侵對名嘴奧普拉（Ｏｐｒａｈ

）侃侃而談，批評日本對美傾銷商品，稱已厭倦這一切，更指若自己當上總統，「會讓美國從那

些２５年來佔盡便宜的人那裏，掙回很多很多的錢。（Ｔｈｉｓ ｃｏｕｎｔｒｙ ｗｏｕｌｄ

ｍａｋｅ ｏｎｅ ｈｅｌｌ ｏｆ ａ ｌｏｔ ｏｆ ｍｏｎｅｙ ｆｒｏｍ ｔｈｏｓｅ

ｐｅｏｐｌｅ ｔｈａｔ ｆｏｒ ２５ ｙｅａｒｓ ｈａｖｅ ｔａｋｅｎ

ａｄｖａｎｔａｇｅ﹒）」

３０年過去，特朗普將矛頭從日本指向中國，正如諮詢公司Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｒｉｓｋｓ

稱，中國不應低估特朗普的決心，因中方或未體會美國挑戰的不僅是貿易數字，而是戰略威脅。

今天恆指跌穿３００００關口，或不僅僅只是開始。（經濟通通訊社記者 俞瑾）

