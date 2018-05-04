【本港經濟】分析：私營經濟於次季初轉弱，經濟未來數月或再放緩

《經濟通通訊社４日專訊》香港私營經濟的營商環境於第二季初轉差。４月份，產出、新訂

單與就業同時下跌，而疲軟的客戶需求更促使企業收緊採購活動，導致庫存大減。為催谷銷售，

企業不惜在成本上漲的情況下減價銷售。商業對經營前景依然看淡，而供應鏈亦繼續繃緊。

經季節調整後，４月份日經香港採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒１，低於３月份的５０﹒

６，顯示私營經濟的景氣度自去年８月以來首度惡化。



＊整體經濟在未來數月很可能進一步放緩＊



ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ首席經濟師Ｂｅｒｎａｒｄ Ａｗ表示，香港私營經濟於第二季初轉

弱。日經採購經理指數顯示４月份營商環境惡化，並結束了今輪７個月的增長升浪。

從新訂單下跌、經營信心依然負面來看，整體經濟在未來數月很可能進一步放緩。誠然，新

年開局向好，第二季很可能變得複雜。４月份數據的走勢與香港本地生產總值約２﹒５％增長大

致相符。

ＰＭＩ指數報跌也許並不令人意外，尤其當供應鏈繃緊、僱員市場緊絀的情況出現。投入品

的供貨持續延誤，技能嫻熟的員工又不充足，產出水平顯然受到制肘。





＊４月基礎的客戶需求進一步偏弱＊



但明顯地，本地和海外市場的需求轉弱，而這或多或少受累於激烈的市場競爭和低迷的營商

氣氛。

承接首季尾的放緩跡象，４月份數據顯示基礎的客戶需求進一步偏弱。新增業務連升４個月

後回跌，而銷往中國的出口升幅亦見６個月低位。

產出水平８個月以來首錄跌幅，與銷售下滑一致，而後者更挫至接近年半以來最急。

此外，積壓工作以過去一年最大跌幅驟減，就業職位亦繼續報跌。企業已連續第四個月減省

人手，４月份跌幅錄去年２月以來高位，但調查數據顯示，僱員人數下跌與自主離職有關。

由於客戶需求下跌，企業相應地縮減採購活動，與近年半以來的做法截然不同，顯示企業優

先取用現有的庫存應付業務所需。（ｃｙ）

