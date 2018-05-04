《經濟通通訊社４日專訊》新地（０００１６）代理業務部總經理張卓秀敏表示，屯門「御
半山」下次加推單位有機會推出特色單位，亦有加價空間，詳情會稍後公布。
新地董事總經理謝文娟指，「新地會」會員於６月底前購買單位，可獲１％售價折扣優惠；
如於５月底前遞交購樓意向書，同時有讚好其Ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁，可獲贈１００元一張現金
禮券，名額５０００名。（ｋｅ）
04/05/2018 15:41
【本港樓市】新地：御半山下次加推或有特色單位，未來有加價空間
《經濟通通訊社４日專訊》新地（０００１６）代理業務部總經理張卓秀敏表示，屯門「御
半山」下次加推單位有機會推出特色單位，亦有加價空間，詳情會稍後公布。
新地董事總經理謝文娟指，「新地會」會員於６月底前購買單位，可獲１％售價折扣優惠；
如於５月底前遞交購樓意向書，同時有讚好其Ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁，可獲贈１００元一張現金
禮券，名額５０００名。（ｋｅ）
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