【本港樓市】新地：御半山下次加推或有特色單位，未來有加價空間

《經濟通通訊社４日專訊》新地（０００１６）代理業務部總經理張卓秀敏表示，屯門「御

半山」下次加推單位有機會推出特色單位，亦有加價空間，詳情會稍後公布。

新地董事總經理謝文娟指，「新地會」會員於６月底前購買單位，可獲１％售價折扣優惠；

如於５月底前遞交購樓意向書，同時有讚好其Ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁，可獲贈１００元一張現金

禮券，名額５０００名。（ｋｅ）

