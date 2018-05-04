【北水炒Ｄ乜】北水回升，５億掃騰訊，沽平保碧桂園銀娛瑞聲

《經濟通通訊社４日專訊》周四北水有所回升，淨流入１４﹒４９億元人民幣，較日前多增
１３﹒０２億元人民幣。周四北水流入最多的個股為騰訊、華能國際電力股份、比亞迪；沽盤最
多為平保、碧桂園、銀娛、瑞聲。
周四港股主板成交１０１０﹒９億元，連續兩日過千億；港股通成交額１０２﹒８４億，佔
主板成交１０﹒１７％。
恆指收報３０３１３﹒３７點，全日挫４１０﹒５１點或１﹒３４％，跌穿１０天線、２０
天線及１００天線。
＊騰訊被建銀降目標價挫２％，北水吸納５億＊
建銀國際將騰訊（００７００）目標價由５１０元降至５００元，評級維持跑贏大市。騰訊
全日隨大市挫２﹒１４％，報３８５元，北水趁機吸納５﹒１億，兩日流入９﹒５６億，為當日
最多北水流入個股。
小米向港交所（００３８８）提出上市申請，市場預計將是２０１４年來全球最大ＩＰＯ。
手機股繼續隨大市偏軟，舜宇（０２３８２）跌２﹒５６％，北水買入８２０９萬；瑞聲
（０２０１８）微跌０﹒１％，北水沽１﹒１５億。
另外，北水買入華能國際電力股份（００９０２）１﹒２７億；北水流入比亞迪
（０１２１１）１﹒０７億。
＊平安好醫生周五上市，再有近３億北水沽平保＊
分拆平安好醫生（０１８３３）無助提振平保（０２３１８）股價，平保全日跌１﹒３７％
，北水周四再度沽售２﹒９億，兩日合計淨沽盤達１５﹒０６億。碧桂園（０２００７）跌
３﹒２９％，北水沽１﹒６６億；銀娛（０００２７）北水沽１﹒２７億。（ｅｎ）