《經濟通通訊社７日專訊》股神巴菲特在巴郡股東大會上表示，不擔心美國與中國之間的貿
易分歧，因美國在與中國貿易上表現出色，雖然我們彼此會有分歧，但美國在貿易方面與其他國
家亦有產生分歧，但與華貿易帶來的好處實在太大，亦是全球增長的泉源。
他認為，美中貿易是一個雙贏局面，相信兩國不會做出一些非常愚蠢的事情，強調不應因貿
易方面出現分歧而犧牲全世界的繁榮。（ｍｎ）
07/05/2018 08:47
【貿易開戰】巴菲特：美中貿易是雙贏局面，料雙方不會做蠢事
《經濟通通訊社７日專訊》股神巴菲特在巴郡股東大會上表示，不擔心美國與中國之間的貿
易分歧，因美國在與中國貿易上表現出色，雖然我們彼此會有分歧，但美國在貿易方面與其他國
家亦有產生分歧，但與華貿易帶來的好處實在太大，亦是全球增長的泉源。
他認為，美中貿易是一個雙贏局面，相信兩國不會做出一些非常愚蠢的事情，強調不應因貿
易方面出現分歧而犧牲全世界的繁榮。（ｍｎ）
|國際動態07/05/2018
北韓：願無核化 非美制裁促成
|生財有道04/05/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－潤啤】啤酒龍頭擴大中高端布局 加價潮下業績看好
|剖析天下04/05/2018
【FOCUS】中美或達過渡方案 侵侵30年「不忘初心」得人驚
|國際動態04/05/2018
Spotify未能扭虧 無懼Apple Music
|生財有道04/05/2018
【Slash世代】斜槓族全球冒起 圓夢／掘金／多元人生
|FOCUS03/05/2018
【FOCUS】中美鷹派大鬥法不利談判 北京布局長期作戰
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰