【貿易開戰】巴菲特：美中貿易是雙贏局面，料雙方不會做蠢事

《經濟通通訊社７日專訊》股神巴菲特在巴郡股東大會上表示，不擔心美國與中國之間的貿

易分歧，因美國在與中國貿易上表現出色，雖然我們彼此會有分歧，但美國在貿易方面與其他國

家亦有產生分歧，但與華貿易帶來的好處實在太大，亦是全球增長的泉源。

他認為，美中貿易是一個雙贏局面，相信兩國不會做出一些非常愚蠢的事情，強調不應因貿

易方面出現分歧而犧牲全世界的繁榮。（ｍｎ）

