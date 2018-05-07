《經濟通通訊社７日專訊》碧生源（００９２６）宣布，預計截至６月３０日止六個月之收
入按年將大幅下降，並可能錄得淨虧損約２０００萬元（人民幣．下同）至３０００萬元。主要
由於調整對經╱分銷商的管理政策和銷售人員的激勵政策所致。為了杜絕經╱分銷商違反集團管
理政策，低價在市場上銷售囤貨的行為，集團減少了經╱分銷商大批量採購時的折扣，並將銷售
人員的獎勵標準自「經╱分銷商銷售業績」向「藥店銷售業績」轉變。
公司預期８月公布中期業績。（ｆｆ）
07/05/2018 09:06
【企業盈警】碧生源（００９２６）料中期最多蝕三千萬人幣
《經濟通通訊社７日專訊》碧生源（００９２６）宣布，預計截至６月３０日止六個月之收
入按年將大幅下降，並可能錄得淨虧損約２０００萬元（人民幣．下同）至３０００萬元。主要
由於調整對經╱分銷商的管理政策和銷售人員的激勵政策所致。為了杜絕經╱分銷商違反集團管
理政策，低價在市場上銷售囤貨的行為，集團減少了經╱分銷商大批量採購時的折扣，並將銷售
人員的獎勵標準自「經╱分銷商銷售業績」向「藥店銷售業績」轉變。
公司預期８月公布中期業績。（ｆｆ）
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