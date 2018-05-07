【駐京專電】外交部：在華外企應尊重中國主權和領土完整

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》針對美國指責中國有關部門要求外國企業在

其網站和宣傳材料中不得將港澳台地區列為「國家」一事，中國外交部發言人耿爽表示，無論美

方講甚麼話，都改變不了世界上只有一個中國、港澳台地區是中國領土不可分割的一部分的客觀

事實。中方將會繼續按照一個中國原則處理與外國的關係，在華經營的外國企業應當尊重中國的

主權和領土完整，遵守中國法律，尊重中國人民民族感情。

