《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國家信息中心發布《「一帶一路」貿易合作
大數據報告２０１８》。從總體看，中國與「一帶一路」相關國家進出口總額實現較快增長，進
口增速首超出口。
報告稱，２０１７年，中國向「一帶一路」國家出口７７４２﹒６億美元，同比增長
８﹒５％，佔中國總出口額的３４﹒１％；自「一帶一路」國家進口６６６０﹒５億美元，同比
增長１９﹒８％，佔中國總進口額的３９﹒０％，近五年來進口額增速首次超過出口。
07/05/2018 09:39
【駐京專電】中國與「一帶一路」國家進口增速首超出口
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國家信息中心發布《「一帶一路」貿易合作
大數據報告２０１８》。從總體看，中國與「一帶一路」相關國家進出口總額實現較快增長，進
口增速首超出口。
報告稱，２０１７年，中國向「一帶一路」國家出口７７４２﹒６億美元，同比增長
８﹒５％，佔中國總出口額的３４﹒１％；自「一帶一路」國家進口６６６０﹒５億美元，同比
增長１９﹒８％，佔中國總進口額的３９﹒０％，近五年來進口額增速首次超過出口。
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