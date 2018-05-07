【駐京專電】中國與「一帶一路」國家進口增速首超出口

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國家信息中心發布《「一帶一路」貿易合作

大數據報告２０１８》。從總體看，中國與「一帶一路」相關國家進出口總額實現較快增長，進

口增速首超出口。

報告稱，２０１７年，中國向「一帶一路」國家出口７７４２﹒６億美元，同比增長

８﹒５％，佔中國總出口額的３４﹒１％；自「一帶一路」國家進口６６６０﹒５億美元，同比

增長１９﹒８％，佔中國總進口額的３９﹒０％，近五年來進口額增速首次超過出口。

