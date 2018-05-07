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07/05/2018 11:34

【駐京專電】四大行北京首套房貸款利率按基準利率１﹒１倍執行

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》工行（０１９３９）（滬：６０１９３９）
、建行（００９３９）（滬：６０１９３９）、農行（０１２８８）（滬：６０１２８８）和中
行（３９８８）（滬：６０１９８８）四大國有行的北京分行透露，將於本周一或周二開始，將
北京地區首套房貸款利率按照人行基準利率的１﹒１倍執行，二套房貸款利率政策不變，仍為基
準利率上浮２０％。

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