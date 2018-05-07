【駐京專電】四大行北京首套房貸款利率按基準利率１﹒１倍執行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》工行（０１９３９）（滬：６０１９３９）

、建行（００９３９）（滬：６０１９３９）、農行（０１２８８）（滬：６０１２８８）和中

行（３９８８）（滬：６０１９８８）四大國有行的北京分行透露，將於本周一或周二開始，將

北京地區首套房貸款利率按照人行基準利率的１﹒１倍執行，二套房貸款利率政策不變，仍為基

準利率上浮２０％。

