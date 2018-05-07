《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》就中美雙方經貿磋商，部分問題達成共識，
有些領域仍存在分歧，摩根大通亞太地區副主席李晶在媒體見面會表示，中美雙方展開對話是積
極的，中美的經貿磋商將會是一個長期的過程，需要雙方保持密切溝通。貿易戰會對全球經濟造
成損失、對世界金融市場造成波動，中美經貿進展將會持續成為市場關心的焦點，雙方將圍繞雙
向貿易、雙向投資、科技等各領域進行進一步協商。
07/05/2018 16:33
【貿易開戰】摩通：中美經貿磋商是一個長期過程，雙方需保持溝通
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》就中美雙方經貿磋商，部分問題達成共識，
有些領域仍存在分歧，摩根大通亞太地區副主席李晶在媒體見面會表示，中美雙方展開對話是積
極的，中美的經貿磋商將會是一個長期的過程，需要雙方保持密切溝通。貿易戰會對全球經濟造
成損失、對世界金融市場造成波動，中美經貿進展將會持續成為市場關心的焦點，雙方將圍繞雙
向貿易、雙向投資、科技等各領域進行進一步協商。
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