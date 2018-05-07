【駐京專電】摩通李晶：料人民幣兌美元匯率今年底為６﹒２５

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》摩根大通亞太地區副主席李晶在媒體見面會

表示，匯率方面，預計人民幣兌美元匯率將保持穩定，到今年底為６﹒２５。資本流動或將更加

平衡。

房地產市場方面，她認為，房地產投資在２０１８年會出現小幅的降溫。房地產政策是

２０１８年中國經濟面臨的主要不確定性之一，尤其是房地產稅和租賃房市場的發展。

她並表示，政府鼓勵與「一帶一路」相關的人民幣投資以及貿易結算，以人民幣計價的融資

將會增多，例如發行熊貓債以支持「一帶一路」相關的項目。

