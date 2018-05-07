【Ａ股入摩】李晶：料ＭＳＣＩ配置中國股票資金達４００億美元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》摩根大通亞太地區副主席李晶在媒體見面會

表示，相信繼ＭＳＣＩ首次把中國Ａ股納入指數之後，還將有更多在海外上市的中國公司被納入

，未來的所佔份額會愈來愈高，帶動６６億美元資金被動配置ＭＳＣＩ中國指數所涵蓋的股票。

更預期主動配置所帶來資金將是被動配置的５倍，整體配置中國股票的資金將達到４００億美元

。



＊中國股市具增長潛力，預估ＲＯＥ高於新興市場及部分發達市場＊



對於未來的中國股市，摩根大通維持看多。她預計ＭＳＣＩ中國２０１８平均市盈率為

１２﹒９倍，而新興市場總體平均市盈率為１２﹒３倍，中國股市處在相對合理的估值範圍；同

時，中國股市的２０１８預估權益回報率（ＲＯＥ）為１４﹒４％，也均高於新興市場總體和一

些發達市場，所以未來的中國股市會有增長潛力。

她表示，金融科技將成為除廣告、遊戲和電子商務以外，互聯網商業模式發展的下一個新支

柱，預計未來三至五年內，中國金融科技業將成為一個規模達數千億元人民幣級的市場，而互聯

網企業將佔據其中主要的市場份額。中國金融科技市場所擁有的商機十分可觀，中國金融科技市

場的市場年總收入額將於２０２０年達到４６００億元人民幣左右。消費和服務升級、高科技、

人工智能、自動化以及製造業升級將成為新的增長驅動力。

