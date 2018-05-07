【大灣區】張建宗籲港青，大灣區創業就業

政務司司長張建宗說，有青年表明因大灣區太遠，不考慮前往發展。

但他稱隨著多項基建落成，交通將更便利，加上大灣區城市將共同推進青年創業就業基地，

將有更多機遇。

張建宗昨（６日）在網誌撰文，特區政府非常重視大灣區發展，由他擔任主席的「推進大灣

區建設及內地合作督導委員會」，會為香港參與大灣區建設擬定策略目標和具體的工作計劃。而

當灣區規劃出台後，政制及內地事務局將盡快成立「粵港澳大灣區發展辦公室」，專責協調國家

發改委和相關中央部委及廣東省政府和澳門政府，統籌落實《規劃》的工作。《香港經濟日報》

