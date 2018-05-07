《經濟通通訊社７日專訊》財經事務及庫務局局長劉怡翔上周六出席電台節目時表示，香港
現在大約有９０００個空置單位，當中大多數由發展商持有，由於香港稅制簡單，因此若要實施
空置稅，必須小心處理。
劉怡翔又指，政府須詳細考慮法定權力及如何實施空置稅。另外，部分空置單位正在出售中
，須小心分析整體情況。（ｄｌ）
07/05/2018 09:34
【空置稅】劉怡翔：本港稅制簡單，若實施空置稅須小心處理
《經濟通通訊社７日專訊》財經事務及庫務局局長劉怡翔上周六出席電台節目時表示，香港
現在大約有９０００個空置單位，當中大多數由發展商持有，由於香港稅制簡單，因此若要實施
空置稅，必須小心處理。
劉怡翔又指，政府須詳細考慮法定權力及如何實施空置稅。另外，部分空置單位正在出售中
，須小心分析整體情況。（ｄｌ）
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