《經濟通通訊社７日專訊》飲食概念（０８０５６）預計，該集團於今年３月３１日止年度
所錄得虧損將較２０１７年同期大幅減少，主要因為其餐廳經營業績改善，收入同比增加約
１０％，以及於期內所產生有關首次公開發售前購股權的非經常性上市開支及購股權開支影響較
少所致。（ｃｌ）
07/05/2018 09:30
【企業盈警】飲食概念（０８０５６）料全年度虧損大幅收窄
《經濟通通訊社７日專訊》飲食概念（０８０５６）預計，該集團於今年３月３１日止年度
所錄得虧損將較２０１７年同期大幅減少，主要因為其餐廳經營業績改善，收入同比增加約
１０％，以及於期內所產生有關首次公開發售前購股權的非經常性上市開支及購股權開支影響較
少所致。（ｃｌ）
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