【本港樓市】代理：十大屋苑周末成交下跌２０－５０％

《經濟通通訊社７日專訊》受屯門新盤開售及加息陰影拖累，中原、美聯及利嘉閣的統計數

字顯示，十大屋苑周末成交按周大跌約２０－５０％。

中原地產十大屋苑本周末錄得１２宗成交，較上周末１５宗下跌２０％。中原地產亞太區副

主席兼住宅部總裁陳永傑表示，ＣＣＬ樓價指數創新高，業主叫價隨樓價調升，加上市場缺盤，

業主叫價態度更企硬。買家擔心加息將至，入市態度猶豫，成交主要集中新界區。受屯門新盤即

將開售帶動，新界區成交活躍，吸引不少上車客探盤。

據美聯物業分行統計，５月首個周末（５月５日至６日）１０大藍籌屋苑合共錄得約１１宗

買賣成交，連續４個周末錄雙位數，惟較上周末錄得之１５宗減少４宗，按周跌約２６﹒７％，

當中４個屋苑錄得零成交。至於按１５大屋苑計算，本周末則錄得約１５宗買賣成交，較上周末

約１８宗跌約１６﹒７％。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，屯門新盤推出瞬即搶佔市場焦點，吸納大批客源，而上周美國

聯儲局議息，市場普遍認為六月份加息機會大，部分市場人士有機會作出短期觀望。綜合利嘉閣

地產分行網絡數據，在過去的周末日（５月５至５月６日）十大指標屋苑累錄９宗二手買賣個案

，較上周末（４月２８至４月２９日）的１７宗減少４７％，創近三周新低。（ｃｌ）

