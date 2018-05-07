《經濟通通訊社７日專訊》香港政府公布，行政長官已於５月４日（上周五）核准史美倫出
任港交所（００３８８）主席。即時起生效。史美倫的主席任命與她擔任港交所董事的任期相同
，均會在港交所２０２０年股東周年大會完結後屆滿。
財政司司長陳茂波今日公布任命時表示，深信在史美倫的領導下，港交所會致力進一步提升
香港的市場質素和競爭力，並鞏固本港作為區內首選集資及風險管理平台的地位。」
史美倫今年２月獲財政司司長根據《證券及期貨條例》委任為港交所的董事，任期為兩年。
（ｃｌ）
07/05/2018 16:34
【港所新帥】特首核准史美倫出任港交所主席
《經濟通通訊社７日專訊》香港政府公布，行政長官已於５月４日（上周五）核准史美倫出
任港交所（００３８８）主席。即時起生效。史美倫的主席任命與她擔任港交所董事的任期相同
，均會在港交所２０２０年股東周年大會完結後屆滿。
財政司司長陳茂波今日公布任命時表示，深信在史美倫的領導下，港交所會致力進一步提升
香港的市場質素和競爭力，並鞏固本港作為區內首選集資及風險管理平台的地位。」
史美倫今年２月獲財政司司長根據《證券及期貨條例》委任為港交所的董事，任期為兩年。
（ｃｌ）
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