【港所新帥】特首核准史美倫出任港交所主席

《經濟通通訊社７日專訊》香港政府公布，行政長官已於５月４日（上周五）核准史美倫出

任港交所（００３８８）主席。即時起生效。史美倫的主席任命與她擔任港交所董事的任期相同

，均會在港交所２０２０年股東周年大會完結後屆滿。

財政司司長陳茂波今日公布任命時表示，深信在史美倫的領導下，港交所會致力進一步提升

香港的市場質素和競爭力，並鞏固本港作為區內首選集資及風險管理平台的地位。」

史美倫今年２月獲財政司司長根據《證券及期貨條例》委任為港交所的董事，任期為兩年。

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