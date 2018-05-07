【本港經濟】金管局：４月底官方外匯儲備資產減至４３４４億美元

《經濟通通訊社７日專訊》金管局公布，香港４月底的官方外匯儲備資產為４３４４億美元

，較３月底的４４０３億美元，減少５９億美元。為數４３４４億美元的外匯儲備資產總額，相

當於香港流通貨幣約７倍，或港元貨幣供應Ｍ３約４７％。

連同未交收外匯合約在內，香港於４月底的外匯儲備資產為４２６８億美元，而３月底為

４３２７億美元。（ｃｌ）

