【夜期時段】即月期指最新報２９７４８點，跌９點，低水２４６點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９７５４點，跌３點，低水２４０

點，最新報２９７４８點，跌９點，低水２４６點，合約成交２５４張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１８８０點，升１點，低水８６點，最新報

１１８８３點，升４點，低水８３點，合約成交１２３張。（ｊｎ）

