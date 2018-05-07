《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９７５４點，跌３點，低水２４０
點，最新報２９７４８點，跌９點，低水２４６點，合約成交２５４張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１８８０點，升１點，低水８６點，最新報
１１８８３點，升４點，低水８３點，合約成交１２３張。（ｊｎ）
07/05/2018 17:18
【夜期時段】即月期指最新報２９７４８點，跌９點，低水２４６點
《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９７５４點，跌３點，低水２４０
點，最新報２９７４８點，跌９點，低水２４６點，合約成交２５４張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１８８０點，升１點，低水８６點，最新報
１１８８３點，升４點，低水８３點，合約成交１２３張。（ｊｎ）
|FOCUS07/05/2018
【FOCUS】民間智慧破譯官媒字眼 侵侵反擊火力難料
|興證快訊07/05/2018
美方代表團訪華
|國際動態07/05/2018
北韓：願無核化 非美制裁促成
|生財有道04/05/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－潤啤】啤酒龍頭擴大中高端布局 加價潮下業績看好
|FOCUS04/05/2018
【FOCUS】中美或達過渡方案 侵侵30年「不忘初心」得人驚
|國際動態04/05/2018
Spotify未能扭虧 無懼Apple Music
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰