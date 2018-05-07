【企業盈警】品創控股料首季虧損擴大，錄淨虧損約８４０萬元

《經濟通通訊社７日專訊》品創控股（０８０６６）發盈警，預期截至今年３月底止首季將

錄得應佔公司擁有人淨虧損約８４０萬元，相對２０１７年同期則錄得應佔公司擁有人淨虧損約

２４０萬元。

董事會認為，該預期虧損主要受一次性授予集團董事和若干僱員之購股權確認以股份形式付

款開支之公允價約３３０萬元錄入帳上；海外ＳＩＭ卡分部的業績按年減少約２９０萬元利潤；

及其他業務分部之虧損減少合共２０萬元。（ｋｙ）

