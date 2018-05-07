【一地兩檢】法案委員會混亂與爭議聲中完成審議所有條文及修正案

《經濟通通訊社記者王錦霞、黃佩珊７日報道》立法會《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案

》委員會舉行最後一日會議，會議可謂全速前進。法案委員會主席葉劉淑儀多次縮短發言時間，

引起民主派議員不滿，４名議員被逐。最後會議於下午５時半左右，完成審議所有條文及修正案

，將於６月６日交立法會大會恢復二讀，料立法會暑期休會前可三讀通過並刊憲。



＊建制批民主派搞事，４名民主派議員被逐＊



上午會議中，泛民議員因不滿委員會主席葉劉淑儀主持會議不公，包括不許發問和不處理規

程問題。公民黨譚文豪在席間高呼「無賴」、議會陣線區諾軒則大叫「這個是甚麼議會，議事不

公！」，陳淑莊亦問「是不是嫌我們阻著地球轉」。葉劉淑儀下令保安將區諾軒、譚文豪驅逐出

會議廳。人民力量陳志全即時離席抗議，衝到區諾軒的座位前，高舉椅子放於桌上，阻止保安抬

走兩人。最後，譚文豪、陳志全、區諾軒均被帶離會議廳。

其後，朱凱廸因不滿葉劉淑儀不處理程序問題及拒絕讓議員審議草案附件，在座位上拍手並

諷刺道「葉太大晒，好嘢」又高呼葉太「打龍通」。朱凱廸最後亦被逐出會議廳。

民建聯李慧琼不滿有議員席間叫嚷，直斥民主派搞事、拖延會議，令建制派無法聆聽政府的

回應。

中午，葉劉淑儀宣布官員將就修正案發言，惟多名民主派要求讓法律顧問澄清主席手冊中有

關「需逐條審議」的規定，並斥葉劉違反主席手冊規定。葉劉淑儀沒有回應有關要求，僅詢問是

否有議員會就修正案發言。民主派一度在座位大聲批評有關做法，需一度暫停會議處理。



＊葉劉極速表決，民主派修正案全數遭否決＊



下午復會後，葉劉淑儀讓議員解釋其修正案，並讓政府官員就修正案發言。多名民主派提出

為草案加入失效日期，運輸及房屋局局長陳帆指，由於在「一地兩檢」三步走的第二步中，人大

決定的合作安排中，並無訂立「一地兩檢」的失效日期，因此議員提出增設失效日期是欠缺實質

依據。

對於其他的修正案，陳帆亦稱有關修訂是偏離合作安排，以及認為在實際情況不可行，因此

政府反對全數的修正案。民建聯和自由黨亦表明反對有關修正案。葉劉淑儀於修正案表決階段突

然宣布，將同一議員提出之修正案合併表決，引起在場民主派議員鼓噪，需一度暫停會議處理。

經諮詢法律顧問意見後，葉劉淑儀改回採取逐條表決，惟每條修正案僅有不足２０秒表決時

間，民主派多次高呼「割地兩檢違憲」以示不滿。最終，民主派提出之共逾３０項修正案全數被

否決。

