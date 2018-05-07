【一地兩檢】立法工作５個月內極速審批，為趕９月高鐵開通前實施

《經濟通通訊社記者黃佩珊７日報道》「三步走」中最後的第三步本地立法工作，於今年１

月３１日立法會首讀《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》展開。經過約３個月、逾４０小時、

共２１次會議，條例草案委員會一如預告於５月７日完成審議草案，根據預告期等規定，法案委

員會最早可在本月２５日將條例草案提交至內會，內會將隨即交上大會恢復二讀，由於建制派人

數上佔優，「一地兩檢」法案獲通過可謂已無懸念。



＊葉劉縮時劃線，泛民拉布無望＊



就草案成立的法案委員會有６０名議員加入，當中包括全體２４名民主派議員。會議於２月

１２日召開首次會議，選舉正副主席。在建制派人數再次佔優之下，選出由新民黨葉劉淑儀擔任

主席、民建聯張國鈞任副主席，兩人同時亦是行政會議成員。



由於政府一直屬意今年９月完成法案審議，在法案委員會開會期間，主席葉劉淑儀多次因發

言限制及會議程序與民主派爭拗。民主派質疑葉劉淑儀是為配合政府的通車日期，因此限制議員

發言、無限加開會議等；葉劉淑儀則批評會議進度「龜速」，直言以此速度討論，相信到年尾都

未完成審議，明言會嚴格控制時間。



＊為趕及開通，政府屢「發功」＊



其時，政府方面亦有「發功」。除特首林鄭月娥多次於公開場合明言希望盡快落實「一地兩

檢」外，運輸及房屋局局長陳帆亦曾去信委員會要求從速審議。面對政府出言向立法施壓的指責

，陳帆則強調，有關的時間表建議，僅從時間需求角度檢視，去信並無施壓意圖。最後，葉劉淑

儀在４月中劃線，指委員會在５月７日須完成一地兩檢討論。民主派則在提修正案的限期前，就

草案提出約３０個修訂，但強調提修正案並不代表確認草案合憲，只是民主派已無其他應對方法

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