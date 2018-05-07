【一地兩檢】高鐵千億基建欠「一地兩檢」，「三步走」一錘定音

《經濟通通訊社記者黃佩珊７日報道》「廣深港高速鐵路」（高鐵）連接香港與廣州南站，

全長１４２公里，共有７個車站，最高時速每小時３５０公里。工程早於２００９年由行政會議

正式決定興建，２０１０年在一片爭議聲中通過６６９億撥款，及後在２０１５年通過超支撥款

１９６億。但坊間質疑若不能解決「一地兩檢」的問題，高鐵根本不能發揮最大效益。



＊政府決以「三步走」方案推「一地兩檢」＊



雖然高鐵工程早於２００９年「拍板」，但有關出入境安排的「一地兩檢」方案則於

２０１７年７月２５日才公布，政府表示將會參考深圳灣模式，在高鐵西九龍站劃分「香港口岸

區」及「內地口岸區」，「內地口岸區」視為香港特區的區域範圍以外，人員須在區內遵守內地

法律。政府亦提出以「三步走」的方式為「一地兩檢」立法。



「三步走」方案為：

第一步，與內地達成《合作安排》；

第二步，將由全國人民代表大會常務委員會作出決定批准及確認《合作安排》；

第三步，香港特區透過本地立法實施。



＊政府拒諮詢稱合憲，泛民批違《基本法》＊



方案提出後，時任律政司司長袁國強以「時間緊迫」為由，拒絕就「一地兩檢」方案進行公

眾諮詢，稱政府一直有聽取社會意見，已是一種諮詢工作。

民主派多次批評，在香港劃分出一個「內地口岸區」以行使內地法律，做法令「一國兩制」

名存實亡，亦違反《基本法》。對於有意見提出，若在香港進入內地的第一個必經站福田站做

「一地兩檢」可不違《基本法》，稱之為「一地兩檢在福田」。政府指，在西九高鐵站實施「一

地兩檢」是唯一方案，有關建議須在福田站設口岸，等於要對方拆卸重建、強人所難。惟有傳媒

發現，福田站由規劃至興建，一直都有預留地方設立口岸，有關樓層現在只是轉成了候車室，使

用者不多。



＊縱已完成首兩步，質疑聲音未平息＊



面對眾多爭議，但立法會在建制派人數佔優下，「一地兩檢」無約束力議案最終在２０１７

年１１月１５日獲得通過，等於方案已取得立法會支持。行政長官林鄭月娥隨即在同月１８日，

與廣東省省長馬興瑞簽署《合作安排》，人大常委會亦在同年１２月２７日，全票通過有關《合

作安排》的議案，完成「一地兩檢三步走」的首兩步。

政府提出以「三步走」的方式為「一地兩檢」立法。即使政府完成了方案的首兩步，各界的

質疑聲音仍未平息。大律師公會亦發聲明表示，《基本法》中沒有一條條文能夠為「一地兩檢」

提供法理基礎，人大常委決定僅是批准並「確認」合作安排符合《中華人民共和國憲法》及《基

本法》，卻未就此「確認」提出任何基礎及理據，質疑是「但凡全國人大常委會所說符合的便是

符合」。

