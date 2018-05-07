【一地兩檢】葉劉淑儀就提問劃線並只讓議員發言一分鐘

《經濟通通訊社７日專訊》今日為立法會《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員會最後

一日會議，主席葉劉淑儀表示，委員會已用了３８小時審議草案，決定就議員提問劃線，每名議

員提問限時１分鐘，並讓官員在議員發言後合併回答，以節省時間。

葉劉淑儀的做法引起民主派不滿。公民黨陳淑莊多次與葉劉淑儀爭論，批評她無理限制議員

發言；工黨張超雄批評葉劉淑儀做法不文明，不遵守議會秩序。（ｃｗ）（ｚｚ）

