【峯搶手機】許智峯指心情平靜會如常工作，重申尊重立會既有機制

《經濟通通訊社７日專訊》立法會議員許智峯因早前涉搶走一名保安局女職員手機，在星期

六（５日）被警方扣查超過１２小時。許智峯今日出席一地兩檢法案委員會會議時表示，目前心

情平靜，會如常出席立法會和區議會會議。他未有正面回應會否繼續參與較激烈的抗爭行動。

對於新民黨葉劉淑儀考慮撤回譴責動議，許智峯表示不評論，重申會尊重、接受和面對立法

會的既有機制。（ｃｗ）（ｚｚ）

