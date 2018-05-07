《經濟通通訊社７日專訊》立法會議員許智峯因早前涉搶走一名保安局女職員手機，在星期
六（５日）被警方扣查超過１２小時。許智峯今日出席一地兩檢法案委員會會議時表示，目前心
情平靜，會如常出席立法會和區議會會議。他未有正面回應會否繼續參與較激烈的抗爭行動。
對於新民黨葉劉淑儀考慮撤回譴責動議，許智峯表示不評論，重申會尊重、接受和面對立法
會的既有機制。（ｃｗ）（ｚｚ）
07/05/2018 10:58
【峯搶手機】許智峯指心情平靜會如常工作，重申尊重立會既有機制
《經濟通通訊社７日專訊》立法會議員許智峯因早前涉搶走一名保安局女職員手機，在星期
六（５日）被警方扣查超過１２小時。許智峯今日出席一地兩檢法案委員會會議時表示，目前心
情平靜，會如常出席立法會和區議會會議。他未有正面回應會否繼續參與較激烈的抗爭行動。
對於新民黨葉劉淑儀考慮撤回譴責動議，許智峯表示不評論，重申會尊重、接受和面對立法
會的既有機制。（ｃｗ）（ｚｚ）
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