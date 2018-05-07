《經濟通通訊社７日專訊》今日為立法會《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員會最後
一日會議，主席葉劉淑儀早上就議員提問劃線，並限制每名議員只可提問１分鐘，並讓官員在議
員發言後合併回答。
葉劉淑儀稱會在政府官員回應問題後，讓議員提出規程問，惟官員發言後，葉劉淑儀隨即宣
布結束條例草案的第六、七、八條的討論，即已討論所有條文，宣布會議休息１０分鐘。
（ｃｗ）（ｚｚ）
07/05/2018 11:05
【一地兩檢】條例草案委員會已完成討論所有條文
《經濟通通訊社７日專訊》今日為立法會《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員會最後
一日會議，主席葉劉淑儀早上就議員提問劃線，並限制每名議員只可提問１分鐘，並讓官員在議
員發言後合併回答。
葉劉淑儀稱會在政府官員回應問題後，讓議員提出規程問，惟官員發言後，葉劉淑儀隨即宣
布結束條例草案的第六、七、八條的討論，即已討論所有條文，宣布會議休息１０分鐘。
（ｃｗ）（ｚｚ）
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