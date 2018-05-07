【一地兩檢】條例草案委員會進入審議修正案階段，共逾３０項

《經濟通通訊社７日專訊》今日為立法會《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員會最後

一日會議，主席葉劉淑儀宣布已討論所有條文，進行審議修正案階段，８名民主派議員共提出逾

３０項修正案。

葉劉淑儀今早於會議表示，會把民主派提出但重複的修正案合併處理，希望於８小時內完成

所有討論及審議。

她表示根據預告期等規定，法案委員會最早可在本月２５日將條例草案提交至內會。

（ｃｗ）（ｚｚ）

